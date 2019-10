Giornata delle Famiglie al Museo: visite e laboratori al Complesso di Santa Chiara

Il Complesso Monumentale di Santa Chiara in Napoli aderirà alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che si terrà il giorno 13 Ottobre 2019.

Un'occasione eccezionale per visitare il Chiostro maiolicato con la Regina di Napoli, partecipare a simpatici laboratori per tutta la famiglia e gustare una dolce merenda.

L'evento avrà luogo nel chiostro maiolicato e nei locali attigui con inizio per le ore 10,30 fino alle 12,30 circa.

Entrata gratuita per i bambini < 14 anni

Biglietto > 14 anni : € 4.50 a persona.

Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: Tel. 0815516673 - bookshops.chiara@gmail.com - wapp: 3348314631.