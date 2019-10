Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: Splend-ori Lab all’Antiquarium di Ercolano

Domenica 13 ottobre torna, per il settimo anno consecutivo, la Giornata Nazionale delle Famiglie @l Museo, un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia; quando, su tutto il territorio del paese musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività ideate per l’occasione.

Come ogni edizione anche quest’anno F@Mu sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno – C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO – viene sviluppato all’Antiquarium del Parco Archeologico di Ercolano attraverso l’iniziativa Splend-ori Lab, una visita speciale offerta a famiglie con bambini, durante la quale un archeologo accompagnerà i bambini e le loro famiglie alla scoperta delle immense ricchezze costituite da gioielli e pietre preziose, scrigni ed arredi pregiati, in mostra eccezionalmente fino al 30 novembre. Al termine della visita i partecipanti, in laboratorio, costruiranno il loro "catalogo dei gioielli", un variopinto quadernetto nel quale potranno raccogliere e incollare le loro riproduzioni di gioielli.

“I musei si stanno organizzando per rendersi sempre più 'family friendly'- dichiara il direttore Sirano “ed il Parco Archeologico di Ercolano coglie l’occasione per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le Famiglie possano essere ottimi 'fruitori di cultura', partecipando ad iniziative coinvolgenti che attivano le capacità creative dei bambini. L’idea di imparare divertendosi rende l’Antiquarium un luogo vivo dove la famiglia può trascorrere una giornata fatta di cultura ma anche di gioia e condivisione”.

La visita è destinata a 25 partecipanti con appuntamento ore 10.30 in biglietteria, prenotazione al numero di Coopculture, 848800288 attivo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17; il sabato dalle 9 alle 14. Le prenotazioni saranno chiuse il venerdì 11/10/2019 alle 17.​