Giornata Europea della Cultura Ebraica 2017: le iniziative a Napoli

Domenica 10 settembre 2017 torna la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a scoprire storia, luoghi e tradizioni degli ebrei attraverso centinaia di eventi tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, spettacoli, mostre, concerti, degustazioni kasher e altri appuntamenti culturali.

L’evento, giunto alla diciottesima edizione, è coordinato e promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, parte di un network internazionale al quale aderiscono quest’anno trentacinque Paesi europei.

Un tema comune, “La Diaspora. Identità e dialogo”, unisce idealmente tutti gli eventi, con iniziative aperte e gratuite per la cittadinanza e diffuse in quattordici regioni italiane.

Iniziative si terranno anche a NAPOLI, dove saranno visitabili i locali della Sinagoga e delle attigue sale in cui sono esposti manufatti ebraici (Via della Cappella Vecchia, 31), con visite guidate gratuite per tutta la mattinata, che si terranno ogni ora a partire dalle 10.00.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici della Comunità ebraica al tel. 081 7643480, o all’Email napoliebraica@gmail.com.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.