Giornata ecologica per dire "stop al degrado di Poggioreale"

Sabato 16 febbraio giornata ecologica promossa dal Comitato Traccia al Mulino e IV Minucipalità di Napoli

“Una giornata all’insegna del senso civico per dire stop al degrado e all’abbandono. E, soprattutto, per rivendicare maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione comunale sulla cura delle periferie ed, in particolare, su un quartiere spesso dimenticato come quello di Poggioreale. E’ questo l’obiettivo della giornata ecologica promossa dalla nostra Municipalità, in collaborazione con il comitato civico Traccia - Al mulino. Domani mattina, infatti, saremo presenti a piazzetta Cario e tutti insieme effettueremo un intervento di pulizia straordinaria di diverse aiuole che si trovano in via Traccia”. Ad affermarlo è Giampiero Perrella, Presidente della IV Municipalità di Napoli.

“Come Municipalità - spiega Perrella - abbiamo già fatto intervenire l'autoparco per tagliare alcuni tronchi di alberi che risultavano pericolanti nella piazzetta. In questi giorni i nostri giardinieri procederanno ad una bonifica completa dell’area, che si arricchirà del nostro contributo di sabato mattina. Insieme all’Asia, al nostro Assessore all’Ambiente Simeone, ai Consiglieri municipali, tra cui Ferdinando Apice, ai volontari del comitato civico e ai tanti cittadini del quartiere che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ripuliremo completamente piazzetta Cario. Una piazza che rappresenta l’unica area verde a disposizione della comunità di via Traccia e di via De Roberto”.

“Si tratta di una iniziativa -conclude Perrella- che spero servirà anche a richiamare l’attenzione del Sindaco sui tanti problemi irrisolti del quartiere. Mi riferisco alla riqualificazione dell'area del Macello, su cui ancora non si intravede alcuna prospettiva di recupero, all'avvio dei lavori all'interno dell’ ex Area ICMI, che porterebbe anche alla creazione di un parco verde e di alcuni impianti sportivi da mettere al servizio del quartiere. E, ancora, alla mancata apertura della stazione Traccia della metropolitana, già predisposta e pronta da parte di RFI, ma che risulta ancora ferma e chiusa da oltre 10 anni, nel completo silenzio dell'Amministrazione comunale”.