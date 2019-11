Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dibattito a Mugnano

MUGNANO - Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il 20 novembre dibattito nel teatro comunale.

L'iniziativa, che si terrà dalle 9 alle 12, è organizzata dal Comune e dal Comitato Genitori Scuole di Mugnano. All'incontro, moderato da Michele Chianese, parteciperanno Rosaria D'Anna presidente dell'associazione nazionale genitori, Chiara Marciani assessore regionale alla formazione, Giovanni Chianese consigliere regionale, Giorgia Tisci dell'Osservatorio permanente sul bullismo.

"Questo evento - spiega Ciro Ambrosini, presidente del Comitato Genitori - ha lo scopo di sensibilizzare tutti ad ascoltare e rispettare i diritti dei bambini e dei giovani. Loro hanno bisogno di essere amati ed incoraggiati in questo mondo in continuo evoluzione". All'iniziativa hanno aderito tutte le scuole pubbliche del territorio e numerosi istituti scolastici privati. All'incontro interverrà anche il sindaco Luigi Sarnataro: "Domani sarà un momento di confronto importante tra le istituzioni, il mondo della scuola e la società civile per discutere non solo dei diritti dei giovani, ma anche di come dare loro gli strumenti adatti per affrontare il mondo di oggi".