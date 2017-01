Giornata della Memoria: ciclo di conferenze sui Musei della Memoria

La Fondazione Culturale Ezio De Felice di Napoli, in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale della Memoria inaugura un ciclo di conferenze sul tema I MUSEI DELLA MEMORIA, architetture che raccontano.

L'iniziativa intende presentare le architetture museali che "fuori" nel rapporto con la città, avvalendosi di un linguaggio simbolico/evocativo e di un utilizzo colto di materiali e tecniche costruttive, annunciano ed anticipano - architetture che raccontano - i temi che "dentro" vengono poi articolati e sviluppati lungo il percorso dell'allestimento museale e degli spazi espositivi.

La prima conferenza, venerdi 27 gennaio 2017 alle ore 17,30, presenterà il progetto per lo Jewish Center a Monaco di Baviera, dello studio Wandel Lorch di Saarbrucken. Nel 1999 la Municipalità di Monaco di Baviera votò all'unanimità la localizzazione per la sede del nuovo Jewish Center: la scelta cadde su St Jakobs Platz, nel cuore del centro storico di Monaco, uno spazio urbano che rappresentava per i cittadini di Monaco una ferita ancora aperta dagli eventi della seconda guerra mondiale. Nel 2001 venne bandito il Concorso Internazionale di Architettura; dopo tre fasi di giudizio, il primo premio venne assegnato al Progetto dello studio Wandel Lorch Architeckten. Il complesso di St. Jackobs Platz verrà inaugurato nel 2007, e comprende il Jewish Musem, la Sinagoga ed il Jewish Cultural Center.

Il 27 gennaio 2017 la Fondazione De Felice ospiterà la professoressa Andrea Wandel, docente alla Trier University of Applied Sciences, che illustrerà il progetto e le fasi di realizzazione dell'opera, definita dal direttore Bernhard Purin "a meeting place" una architettura evocativa che si apre e dialoga sia con il contesto urbano che la accoglie sia con il centro storico di Monaco di Baviera.