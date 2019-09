Giornata Europea della Cultura Ebraica: tutti gli appuntamenti a Napoli

Torna domenica 15 settembre 2019 la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione, che invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell’ebraismo, tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli teatrali, degustazioni kasher e iniziative per i più piccoli.

All’evento, giunto quest’anno alla ventesima edizione, partecipano trentaquattro Paesi europei.

Coordinato e promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’appuntamento è cresciuto esponenzialmente negli anni, arrivando a contare oggi l’adesione di ben ottantotto località in Italia, distribuite in quindici regioni, da nord, a sud, alle isole.

Il titolo di quest’anno, “I sogni, una scala verso il cielo”, riecheggia un noto episodio della Genesi che ha per protagonista il patriarca Giacobbe. Al tema dei sogni, intesi come sostanza onirica ma anche come speranza e costruzione del domani, sono ispirate le centinaia di iniziative organizzate in Italia.

Diversi eventi avranno luogo anche a NAPOLI, presso i locali della Comunità Ebraica, in Via della Cappella Vecchia, 31.

Si parte alle 10.00, con la visita guidata alla Sinagoga ottocentesca, la cui storia e le cui caratteristiche saranno illustrate da guide esperte. Le visite saranno replicate alle 12.00 e alle 16.15.

Sarà inoltre visitabile la piccola mostra “Storia della Comunità ebraica di Napoli, dal sogno alla realtà”.

Tre le lezioni sul tema dell’ebraismo e del sogno previste nel corso della giornata: alle 11.00, interviene il rappresentante della Comunità ebraica Daniele Coppin; alle 17.00 il Rabbino Ariel Finzi; alle 18.30 la musicista e cantante Miriam Jaskierowicz Arman.

Sarà infine a disposizione “Leggere è sognare”, spazio vendita di libri sull’ebraismo a cura della libreria Dante & Descartes.

Per maggiori informazioni e contatti: Tel. 081 7643480, Mail. napoliebraica@gmail.com, Sito. www.napoliebraica.it.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. E’ inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.