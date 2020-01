Giornata Cittadina del Pizzaiuolo Napoletano: pizza speciale dedicata a Sant'Antuono

Il 17 gennaio a Napoli, in occasione della tipica Festa di Sant'Antuono, riconosciuto come patrono dai pizzaiuoli napoletani, si terrà la seconda edizione della “Giornata Cittadina del Pizzaiuolo Napoletano”, con un premio e una pizza speciale.

"A 4 anni di distanza - dichiara Antonio Pace - dalla riscoperta della Festa di Sant’Antuono come patrono dei pizzaiuoli napoletani, avvenuto nel 2017 in occasione dell’inaugurazione della sede di Capodimonte della Vera Pizza Napoletana, l’evento, nato come festa cittadina, varca i confini regionali e nazionali. Quest’anno per la prima volta la pizza di Sant’Antuono, celebrativa anche dell’inizio del Carnevale, potrà essere degustata non solo a Napoli ma anche in decine di pizzerie italiane e estere al costo di € 5,00.

Novità del 2020 è l’istituzione del premio Sant’Antuono Awards, come riconoscimento per l’impegno alla diffusione e alla promozione dell’arte del pizzaiuolo napoletano. L’iniziativa, patrocinata dalla Fondazione UniVerde, vedrà la consegna dei primi riconoscimenti venerdì 17 gennaio, presso la sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, in occasione della rituale accensione del “cippo” di Sant’Antuono."

Le motivazioni che legano la data del 17 gennaio alla figura del pizzaiolo sono tante, e tutte di ordine storico e culturale: sin dagli inizi del secolo scorso e fino ad una cinquantina di anni fa, le famiglie dei pizzaioli napoletani erano solite chiudere le loro pizzerie questa giornata per celebrare il loro santo protettore, Sant'Antuono, il santo del fuoco, protettore dei fornai, attorno ad un grande fuoco propiziatorio. A quei tempi tutti avevano vicino al forno a legna un'immagine del Santo, che ancora oggi è possibile trovare in alcune pizzerie storiche della città di Napoli.