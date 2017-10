Giornata delle Arti Marziali al PalaBarbuto

Le arti marziali approderanno a Napoli il 5 novembre con l’evento che ospiterà centinaia di praticanti di vari tipi di lotta al Palabarbuto.

Il primo Trofeo per il Sud Italia, autorizzato dalla Federazione Italiana Grappling MMA, vedrà gareggiare in terra partenopea atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, naturalmente, dalla Campania. Nel prestigioso impianto sportivo di Fuorigrotta, più di 5000 spettatori potranno assistere gratuitamente agli incontri sulle tre aree di combattimenti con monitor per il pubblico. Il PalaBarbuto diventerà, per un giorno, il tempio delle arti marziali con il Grappling e le arti marziali miste, i due sport di combattimento che stanno crescendo vertiginosamente nel mondo ed in particolare a Napoli dove si sta diffondendo una delle scuole maggiormente competitive a livello internazionale.

INFORMAZIONI TECNICHE - Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 31 ottobre 2017 e per partecipare ed avere informazioni è possibile visitare il sito www.trofeosuditalia.org o la pagina facebook “Trofeo Sud Italia - Federazione Italiana Grappling MMA”. Gli iscritti saranno aggiunti alla lista partecipanti e visibili sul sito entro il giorno successivo. La gara inizierà alle ore 10 di domenica 5 novembre 2017 e proseguirà fino alle 18.