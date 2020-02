Gioco-visita guidata di San Valentino tra storie d'amore e di odio

Una gioco-visita per coppie e cuori solitari in vena di far conoscenza e scoprire storie d'amore e di odio nascoste tra chiese e palazzi dell'antica Napoli.

Per prendere in giro i vostri AMORI con una visita guidata piena di INCONTRI inaspettati e SORPRESE...

Durante la visita guidata al centro storico con Ludoviguida ci si divide tra coppie e "disturbatori" che con quiz e domande sulla città metteranno alla prova le coppie più affiatate. I più bravi saranno premiati a fine percorso!

Appuntamento: Piazza Bovio, presso il palazzo della Borsa, ore 19:15. Inizio visita, ore 19:30.

Durata: 2h.

Costo: €10 a persona. €15 la coppia.

Info e prenotazioni: 3283623403, info@ludoviguida.com, www.ludoviguida.com