Delitto on-line al Tempio di Amon-Ra: il gioco per gli amanti del Giallo

Delitto online al Tempio di Amon-Ra

PARTECIPA ALLA 1° RAPPRESENTAZIONE CON DELITTO ON- LINE

PER TRASCORRERE UN PO DI TEMPO TRA DIVERTIMENTO MISTERO E ARTE

Venerdi 1 Maggio ore 19.00

ESCLUSIVAMENTE DAL PC DI CASA VOSTRA

CHIEDI INFORMAZIONI AL 3387981020



Il delitto Gioco On- line, per appassionati dei romanzi gialli e per chi vuole trascorrere un ora di spettacolo e divertimento



Partecipare è semplice

1. Manda un messaggio su WhatsApp al 3387981020

2. Lascia nome numero e contatto Facebook

3. Il gioco con Delitto on line si terrà

4. Segui la storia dei vari personaggi

5. Scopri l'assassino

6. Vinci una cena spettacolo con Delitto al VIC'STREET per ottobre 2020



*COME PARTECIPARE ?

puoi giocare da pc o da telefonino

PC inserisci il link che ti sarà inviato su WhatsApp per collegarti da computer

CELLULARE clicca sul link te ti sarà inviato su WhatsApp ( da cellulare ricordati di scaricare l'App Jitsi Meet)

ti sarà inviato Giovedì 30 Aprile



*IL GIOCO

-preparati il nome della squadra

-il foglio delle indagini

-e se vuoi vestiti a tema (con il tema del delitto in corso)

segui le indagini

su WhatsApp

su Facebook

SCOPRI

Assassino

Movente

Arma del Delitto

vinci il PREMIO

Partecipazione GRATUITA

Numero limitato di partecipanti Max 10 gruppi da poter gestire on-line



Trama:

Nella Valle dei Re, lungo il fiume Nilo il Professor Archeologo Marco Iannelli e la sua troupe

Federica Iao: la biologa

Randa Nur: l'antropologa

Michele Troisi: il Geologo

ritrovano un'antica "Tomba sconosciuta"

l'iscrizione in geroglifico al suo ingresso diceva :

"PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE, OSSERVA I RESTI NOBILI DEPOSTI CON CURA CHE SFIDANO IL TEMPO, BRAMA GLI ORI E I PREZIOSI PORTANDOLI VIA PER UN TUO PREGIO MA, BADA NON LASCIARTI CHE LA TUA MENTE SIA VIZIATA DAL PORTAR VIA IL LIBRO SACRO DI THOT ESSO CONTIENE SI LA FORMULA PER LA VITA DOPO LA MORTE MA CELA TRA LE SUE PAGINE UNA TERRIBILE MALEDIZIONE,

PROFANA LA TOMBA SACRA OH VIAGGIATORE MA RISPETTA LA MORTE CHE IN ESSA VIVE!"

Increduli e sopraffatti dalla possibilità di riportare in vita con il libro dei morti la squadra del professor Iannelli porta a casa l'Antico Manufatto.

Tornati in Italia il professore inviata i colleghi ad una festa stile egizio con l'intenzione di proporre al gruppo un macabro rituale, intende uccidersi per farsi riportare in vita dal Libro.... ma qualcosa o qualcuno anticipa le sue mosse e il professore Marco Iannelli viene ritrovato morto nella sala da pranzo mentre aspettava i suoi ospiti ... CHI HA UCCISO L'ARCHEOLOGO MARCO IANNELLI?

possibile che la maledizione sia cominciata??