Un Charlestone Mortale, delitto on-line: il gioco virtuale del Vic' Street

Il Vic' Street di Napoli propone "Un Charlestone Mortale, delitto on-line"



Per appassionati dei romanzi gialli e per chi vuole trascorrere un ora di spettacolo e divertimento, appuntamento con il Gioco con Delitto "assassinio in rete".

Il gioco spettacolo si svolge tutto on line

Partecipare è semplice

1. Manda un messaggio su WhatsApp al 3387981020

2. Lascia nome numero e contatto Facebook

3. Il gioco con Delitto on line si terrà

VENERDÌ 10 Aprile ore 19.15

4. Segui la storia dei vari personaggi

5. Scopri l'assassino

6. Vinci una cena spettacolo con Delitto al VIC'STREET per ottobre 2020



*COME PARTECIPARE ?

puoi giocare da pc o da telefonino

PC inserisci il link che ti sarà inviato su WhatsApp per collegarti da computer

CELLULARE clicca sul link te ti sarà inviato su WhatsApp ( da cellulare ricordati di scaricare l'App Jitsi Meet)

ti sarà inviato giovedì 09 aprile



*IL GIOCO

-preparati il nome della squadra

-il foglio delle indagini

-e se vuoi vestiti a tema ( con il tema del delitto in corso)

segui le indagini

su WhatsApp

su Facebook

durate la serata



SCOPRI

Assassino

Movente

Arma del Delitto



vinci il PREMIO



Partecipazione Gratuita

Numero limitato di partecipanti Max 8 gruppi da poter gestire on-line

per dettagli e chiarimenti 3387981020



Trama:

Quando ballare non è solo una passione

Napoli 1936

una vecchia sala da ballo viene restaurata per trasformarsi in un locale spettacolo e per l'occasione "Gerard Blance" il Proprietario organizza una spettacolare festa di riApertura che corrisponde anche alla festa di Capodanno invitando personaggi da tutto il mondo

-Rose la Ballerina di Charleston

- Michele l'Attrice

- Vito il boss

- Frank il Cantante

- Cico il presentatore

ma proprio durate durante l'evento Gerad Blance viene trovato morto

chi ha ucciso il nuovo gestore della sala?

e soprattutto perche?

tutti erano presenti tutti, avevano un movente tutti erano interessati a prelevare una quota del bel locale che sembrava essere predisposto a far fare una fortuna....!





