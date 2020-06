Ginnastica in acqua termale alle Terme Stufe di Nerone

Da martedì 9 giugno presso le Terme Stufe di Nerone iniziano gli incontri di ginnastica in acqua termale con la fisioterapista.

Le sedute sono gratuite per chi decide di trascorrere una giornata o meno alle Terme. Appuntamento alle ore 10.



La pratica della ginnastica effettuata in acqua termale ha molteplici vantaggi e benefici sul sistema cardiovascolare, scheletrico e nervoso. Migliora il flusso venoso, facilita il riassorbimento dei liquidi interstiziali e degli edemi ed esercita, un effetto mobilizzante sui tessuti superficiali, diminuisce la forza di compressione sulle articolazioni della colonna e delle estremità più basse, questo permette di incrementare l’intensità degli esercizi senza gravare su di esse e senza le tipiche complicazioni del lavoro a secco (infiammazioni locali, stanchezza fisica..).



E' obbligatoria la prenotazione della seduta tramite mail o telefono.

Saranno forniti tutti gli assist necessari.

Quando:

Ogni martedì a partire dal 9 giugno. Inizio ore 10. Durata 1 ora.

Dopo la pratica di ginnastica in acqua termale ognuno proseguirà la giornata alle terme come desidera.