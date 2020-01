Apparizioni, la mostra di Gigi Viglione alla Galleria Mediterranea

Torna alla Galleria Mediterranea Apparizioni, la mostra di Gigi Viglione già presentata la scorsa estate ad Ischia nella splendida cornice dei Giardini Ravino. I 22 scatti seguono il ritmo intimo e meditativo dell’esistenza stessa dell’autore, porzioni di vita, attimi rubati ad una quotidianità densa, prepotente, raccontata con un taglio, come ama dirci lo stesso fotografo, quasi cinematografico.

Le foto in mostra, ciascuna compiuta in sé, tracciano, in una più ampia visione di insieme, un racconto lungo una, dieci, mille vite in cui la nostra città che fa da sfondo si costituisce mero pretesto scenografico per riproporre un universo sensoriale unico ed inconfondibile dal forte potere evocativo.



“Immagini del paesaggio quotidiano e visioni interiori sono i temi dominanti delle ventidue fotografie raccolte in Apparizioni. Un racconto nel mio tempo e in spazi della mia vita, uno storyboard cinematografico lasciato volutamente a una libera interpretazione.

Tra marine, navi, architetture di isole, fòndaci oscuri ed improvvise luminosità, realtà deformate, volti nascosti, solitudini di corpi, ho composto un racconto in cui utilizzo il congegno fotografico nel suo naturale ruolo di rappresentazione del reale fino alla necessità poetica della sua scomposizione”. Gigi Viglione



“Noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto questa un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà”

(Michelangelo Antonioni)