Gigi D’Alessio Live tour 2017-2018: tappa al Palapartenope

Con il nuovo tour Gigi D'Alessio festeggia insieme al suo pubblico i suoi primi 25 anni di attività.

Durante il “Gigi D’Alessio Live tour 2017-2018” l'artista partenopeo canterà per la prima volta dal vivo i brani del suo ultimo album dal titolo “24.02.1967”, uscito poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017 con il brano “La prima stella”.

D'Alessio ha dunque scelto la dimensione dei teatri per il suo prossimo tour live, al fine di creare un’atmosfera magica e più intima con i suoi fan, per poter regalare quelle emozioni che, come dice Gigi, “solo certi luoghi sanno regalare”.

Doppio appuntamento a Napoli, il 26 e 27 dicembre al Palapartenope.