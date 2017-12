Gift & Chic: moda, design e bijoux

E' giunto alla sua terza edizione Gift & Chic, il consueto appuntamento organizzato da Connessioni Creative, collettivo di creative napoletane nato nel 2015 e composto da artiste, designer e stiliste. E' un'occasione per poter ammirare le loro creazioni artigianali completamente Made in Naples - moda, design e bijoux - per uno shopping natalizio alla ricerca di qualcosa di unico e speciale. Quest'anno la formula dell'evento prevede due dimostrazioni gratuite che si terranno durante l'evento.



Ore 11,15 – Natale Total White tenuta da Anna Esposito, ideatrice del brand NearteNeparte

Decorare casa con la lana cardata. Come realizzare piccoli oggetti per decorare casa nel periodo piu' magico dell'anno, il Natale, utilizzando e scolpendo la lana cardata.

Anna Esposito è una feltraia napoletana, e da un paio di anni si è trasferita in un posto dove la duna è ancora protetta. Fino al 2012 era un'educatrice ambientale "sui generis", oggi ha un brand NearteNeparte art&craft col quale si occupa di arte tessile sostenibile e laboratori creativi , in particolare trasforma la lana cardata in feltro utilizzando l' antichissima tecnica di lavorazione ad acqua e sapone e una modernissima dell'ago magico. La sua mission è diffondere feltromagie!



Ore 17,00 – Art Experience Gift Box tenuta dall'Associazione Articolonove

Una gift box, una piccola scatola che racchiude grandi esperienze artistiche da vivere, condividere e sperimentare attraverso laboratori e “particolari” visite animate. Dal Mann al Madre, passando per il museo di Capodimonte, incontrando Ligabue al Castel Nuovo e facendosi guidare da Alice (del Paese delle Meraviglie) per le strade della città di Napoli alla scoperta delle metropolitane dell’arte e della Cittadella del Suor Orsola Benincasa.

L’associazione ARTICOLONOVE, costituita nel 2008, svolge attività di promozione, ricerca, tutela, valorizzazione, didattica e di formazione nel campo del patrimonio culturale nazionale ed internazionale, in riferimento ai beni materiali e immateriali ed a quelli paesaggistici che lo compongono e che presentano interesse culturale, artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale ed in generale a tutte quelle testimonianze aventi valore di civiltà.