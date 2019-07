Giardini La Mortella: visite guidate notturne e doppi concerti settimanali

Un’offerta culturale sempre più prestigiosa e coinvolgente quella della Fondazione William Walton La Mortella. Con due stagioni concertistiche in corso e le visite “sensoriali” notturne, in calendario ogni martedi fino ad Agosto, il giardino rappresenta un imperdibile intrattenimento per i turisti dell’Isola verde.

Anche questa settimana sarà ricca di eventi ai Giardini la Mortella: domani sera - martedi 16 luglio - alle ore 21.00 sarà la volta delle visite notturne sensoriali, svolte in collaborazione con le guide di Platypus Tour. Durante un inedito percorso guidato, i visitatori potranno inebriarsi con i profumi esotici notturni e scoprire le fioriture al calar del sole, accompagnati dalle note delle musiche di Walton che si diffonderanno tra la vegetazione. Ad attendere il pubblico anche gli abitanti notturni del giardino: come la civetta, il barbagianni e le lucciole con il loro suggestivo sfavillio.

Per info e prenotazioni: 081-990118 guide@lamortella.org

Giovedi 18 Luglio al Teatro Greco dei Giardini la Mortella torna la musica, con il penultimo concerto in calendario per Festival di musica sinfonica, giunto quest’anno alla 12 esima edizione. In cartellone la prima performance sull’Isola d’Ischia della Young Dublin Symphonia una formazione di musicisti irlandesi diretti dal M° Bjarke Gundersen. Un’orchestra indipendente che raccoglie musicisti di strumenti ad arco dai 12 anni in su e che ha già partecipato a festival internazionali a Dublino, in Provenza e in Italia. Da sottolineare come, in nome della solidarietà e dell’amicizia, l’orchestra abbia avviato gemellaggi con la Norvegia e la Danimarca, credendo fortemente nello straordinario potere della musica di saper unire. La Young Dublin Symphonia proporrà musiche di Boccherini, Liszt, Mozart, Walton, Vivaldi, Saint Saens, Sibelius e Bartok, il tutto nell’incantevole scenario del Teatro Greco dei Giardini la Mortella, all’aperto ed affacciato sulla meravigliosa baia di Forio. La direzione artistica è affidata a Caroline Howard.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 e sarà accompagnato da un insolito e suggestivo gioco cromatico di luci che renderanno ancora più emozionante l’esperienza di una visita in notturna alla Mortella.

Agli Incontri Musicali, infine, domenica 21 Luglio sarà la volta del duo A. Papenkova - V. Merkulyeva con una inedita performance soprano e pianoforte incentrata su un repertorio musicale con brani di Rossini, Bellini, Rachmaninov, Tchaikovsky, Satie, Liszt. L’appuntamento è alle ore 17.30 nella Sala Recite dei Giardini la Mortella. Anche per gli Incontri Musicali, diretti da Lina Tufano e dedicati alla musica da camera, quello di domenica sarà il penultimo concerto in calendario prima della pausa di agosto.

Tutte le info su www.lamortella.org