Giardini La Mortella, gran finale per gli Incontri Musicali estivi

I Giardini la Mortella si apprestano a concludere le stagioni concertistiche estive: domenica 28 luglio sarà in calendario anche l’ultimo appuntamento con i concerti degli Incontri Musicali dedicati al genere cameristico, diretti da Lina Tufano.

Gli eventi musicali promossi dalla Fondazione William Walton si fermeranno per una piccola pausa nel mese di agosto, per poi tornare puntuali nel primo week end di settembre con il cartellone autunnale che si svolgerà fino ad ottobre.

Domenica 28 luglio alle 17.30 nella Sala Recite sarà di scena il Duo R.Roggia - G.Greco, violino e pianoforte con un concerto che prevede musiche di Beethoven, Schnittke, Kreisler.

Anche quest’anno, per le stagioni musicali, il bilancio è positivo: sia i concerti del week end che le performance di musica sinfonica, svoltesi fino a giovedi 25 luglio nell’incantevole Teatro Greco, hanno registrato una grande presenza di pubblico, soprattutto internazionale. Numerosi i visitatori che con passione e grande interesse hanno apprezzato l’offerta culturale dei due cartelloni promossi dalla Fondazione Walton. Eventi per promuovere la diffusione, conoscenza ed apprezzamento della musica valorizzando il suggestivo scenario dei Giardini e far sì che la Mortella sia un’opportunità di lancio per i giovani musicisti, tra le più apprezzate e riconosciute a livello internazionale.

Weekend residenziale di giardinaggio a Settembre

In attesa di riprendere la stagione concertistica autunnale, i Giardini la Mortella guardano già a settembre con grande fervore: nei giorni 13, 14 e 15 si svolgerà infatti il primo Weekend Residenziale di Giardinaggio, che avrà come docente l’architetto paesaggista Maurizio Usai, noto per i giardini poetici e traboccanti di fioriture che disegna e realizza nel mondo mediterraneo. Il corso, si articolerà in conferenze e lezioni dimostrative sul campo, e si incentrerà sulle tecniche di base del giardinaggio. I partecipanti potranno risiedere nella Foresteria del giardino per una esperienza full-immersion nella natura. Le prenotazioni si accettano già da ora.

Tutte le info su www.lamortella.org