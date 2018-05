Weekend in musica ai Giardini la Mortella: doppio concerto di violoncello e pianoforte

Il primo weekend di maggio ai Giardini la Mortella vedrà l'esibizione del duo violoncello e pianoforte formato dalla violoncellista tedesca Emily Wittbrodt e dal pianista napoletano Eugenio Catone.

Emily Wittbrodt, nata nel 1994 a Bonn, ha studiato in Germania e in Finlandia: ha iniziato giovanissima la carriera concertistica, vincendo numerosi Premi per giovani musicisti e tenendo tour di concerti in tutta Europa, supportata con borse di studio dalla Società “Live Music Now“, dalla Fondazione Villa Musica Renania-Palatinato e dal 2017 dalla Fondazione Dörken.

Eugenio Catone ha studiato a Napoli e ad Amsterdam. E stato premiato in concorsi nazionali ed internazionali (primo premio Piano Competition di Hastings nel Regno Unito e trofeo Blüthner, primo Premio Concorso Pianistico Chopin Golden Ring di Ptuj in Slovenia Grand Prix all’International Rosario Marciano Piano Competition di Vienna e tanti altri).

I programmi che il duo Wittbrodt-Catone proporranno al pubblico della Mortella prevedono composizioni di rara esecuzione e di grande spessore musicale, davvero alcuni dei maggiori capolavori mai scritti per questa formazione, come la sonata op 102 n 2, una delle ultime sonata del grande Maestro di Bonn, e la sonata op 19 di Rachmaninoff. La sonata di Rachmaninoff, scritta nel 1901, espressione dei sentimenti più profondi dell'animo russo, presenta grandi difficoltà virtuosistiche ed esecutive, tanto per il violoncello quanto per il pianoforte.

Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00 presso la Sala Recite nel cuore della Mortella.

Gli Incontri Musicali della Fondazione William Walton sono ormai un imperdibile appuntamento culturale per gli ospiti dell’isola d’Ischia. Fino all’ultimo weekend di ottobre coinvolge giovani musicisti provenienti dalle più prestigiose Scuole italiane ed internazionali con le quali la Fondazione intesse rapporti ormai da molti anni e vede alternarsi nella Recital Hall concertisti dalle nazionalità più eterogenee, italiani, europei, asiatici, americani, tutti già avviati a straordinarie carriere. La Direzione Artistica degli Incontri Musicali è affidata alla prof.ssa Lina Tufano.

