Weekend di musica ai Giardini La Mortella: omaggio a William Walton

Sabato 15 e domenica 16 giugno agli Incontri Musicali promossi dalla Fondazione Walton e diretti dalla prof.ssa Lina Tufano tornerà protagonista ai Giardini la Mortella il chitarrista napoletano Francesco Scelzo, più volte ospite nelle scorse stagioni concertistiche ed attesissimo dal pubblico.

Francesco ha intrapreso molto presto gli studi di chitarra classica presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, risultando nel 2010 vincitore del prestigiosissimo Premio Nazionale delle Arti, indetto ogni anno dal Ministero dell'Università e Ricerca per premiare i migliori studenti dei Conservatori italiani.

Ha quindi proseguito i suoi studi a Londra, grazie ad una borsa di studio, presso la Guildhall School of Music and Drama, dove ha conseguito il Master Course Advanced Instrument sotto la guida di Robert Brightmore. Innumerevoli i successi conseguiti in concorsi internazionali sia in Italia che all'estero.

Francesco Scelso, nel suo programma, renderà omaggio a William Walton eseguendo una delle sue celebri Bagatelle per chitarra, composizioni di grandi difficoltà tecniche ed interpretative scritte ad Ischia nel 1972 per il famoso chitarrista inglese Julian Bream. Le Bagatelle sono unanimemente considerate tra i pezzi più straordinari mai scritti per chitarra e sono state eseguite ed incise dai più importanti e celebri chitarristi del mondo.

Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00 presso la Sala Recite nel cuore della Mortella.

Un’offerta culturale sempre più prestigiosa e coinvolgente quella della Fondazione William Walton: dal 20 giugno ai Giardini la Mortella torna il cartellone estivo del Teatro Greco

Il Festival per le orchestre giovanili, con i concerti di musica sinfonica, giunto quest’anno alla 12 esima edizione si svolgerà dal 20 Giugno al 25 Luglio. Come consuetudine i concerti si svolgeranno il giovedì sera alle 21.00. La direzione artistica è affidata a Caroline Howard. Il 20 giugno, al concerto inaugurale, si esibirà l’Orchestra di Ottoni di Masterbrass in una serata completamente ispirata ai Promessi Sposi, con la voce recitante di Sergio Isonni e la partecipazione di uno splendido ensemble di ottoni che saprà far rivivere in maniera inedita, attraverso la musica, uno dei romanzi più amati dagli italiani e non solo.

Tutte le info su www.lamortella.org