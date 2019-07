Al borgo di Succhivo Gianni Conte in concerto e la Sagra del pesce spada

Entra nel vivo la grande estate di Serrara Fontana, capofila del divertimento e della grande musica per l’intera isola d’Ischia. Inaugurata dal grande successo del concerto di Enzo Avitabile, la rassegna “Dal Monte Epomeo al borgo marinaro di Sant’Angelo. Un viaggio tra arte, musica, cultura e tradizioni”, organizzata del Comune di Serrara Fontana con il contributo della tassa di soggiorno e della Regione Campania, propone un nuovo, grande appuntamento per mercoledì 24 luglio con la musica del compositore, pianista e cantante Gianni Conte.

La location stavolta è il suggestivo borgo di Succhivo, che bene sintetizza le due anime – marinara e terragna – dell’isola d’Ischia: qui infatti pescatori e contadini si scambiavano i prodotti. Oggi la bellezza della piccola frazione è attentamente custodita dai residenti e da due solidissime realtà, la Pro Loco Succhivo e l’associazione Gertrude Streicher.

Voce solista della celebre Orchestra Italiana di Renzo Arbore con la quale si è esibito, e continua a farlo, in tutta Italia e all’estero, Gianni Conte – napoletano doc – è un musicista eclettico, già protagonista negli anni ’80 del fenomeno piano bar in tutta Italia e a lungo ospite in Rai di fortunate trasmissioni, da “Uno Mattina Estate” a “Grazie Mille”. Ha scritto inoltre canzoni per Peppino Di Capri e Nino Frassica, oltre alle musiche di “Bene & Male”, commedia musicale in lingua napoletana.

Il suo concerto, che inizierà alle 21.30, sarà introdotto dalla performance dei Purple Project (Matteo Di Meglio alla chitarra, Mario Panzardi alla voce, Nicola Di Meglio alla batteria e Salvatore Boccanfuso al basso), con sonorità acustiche in grado di accendere la piazza, e soprattutto accompagnato dal grande ritorno dell’atteso evento “Sua maestà il pesce spada”: a Succhivo trionferanno dunque gli irresistibili sapori del mare dell’isola, tradotti in succulenti tranci alla griglia che imbottiranno i tradizionali panini estivi. Il tutto innaffiato dai vini della Cantina Tommasone.

L’articolato programma estivo di Serrara Fontana, con la direzione artistica di Giuseppe Iacono Divina, continua a tradursi negli appuntamenti musicali di Sant’Angelo per la Musica nel Borgo con Romolo Bianco (in piazzetta dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 22.00). Martedì 23 e mercoledì 24 luglio un appuntamento per i più piccoli con “Regaliamoci un Sorriso - Animazione per Bambini con Tres Jolie”, in piazzetta a Fontana alle 19.30.

Ma è iniziato il conto alla rovescia per un altro momento-clou dell’estate del borgo, il concerto di Simone Cristicchi, in programma il 28 luglio sul molo turistico di Sant’Angelo. “Siamo certamente soddisfatti per il lavoro di attenta programmazione di eventi variegati in grado di intercettare più sensibilità e, soprattutto, di toccare tutte le frazioni del territorio”, spiegano il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, e l’assessore al turismo Emilio Giuseppe Di Meglio.