Gianfranco Gallo in scena al Maschio Angioino con "Clandestino"

Il prossimo 20 luglio andrà in scena nella suggestiva cornice del Maschio Angioino Clandestino scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Gallo. Dopo il successo di “Sette Vizi Napoletani”, Gianfranco torna ad una formula teatrale a lui molto congeniale, il Teatro Canzone, dove l’importanza dei testi è fondamentale quanto la musica.

L’attualità è spesso presente nei lavori di Gianfranco Gallo, che il prossimo 17 luglio presenterà al Festival del Cinema di Tavolara lo short movie “Denyse al di là del vetro”, che racconta la storia della figlia di Raffaele Cutolo.

“La scelta di parlare di temi di stretta attualità testimonia una mia presa di posizione riguardo ai principi base di un’intera Umanità negata” dice l’autore. Sul tema Gianfranco scherza e approfondisce attraverso monologhi, duetti e canzoni, inediti e cover di grandi successi da Pino Daniele a Manu Chao. Il tema della clandestinità traccerà il trait d’union dello spettacolo in parole e musica.

“Tutti oggi siamo un po’ clandestini, quando nasciamo a volte lo siamo, quando amiamo, quando andiamo non invitati ad una festa, quando ci acquattiamo fuori ad una discoteca per controllare la fidanzata, il fidanzato ma anche una figlia, siamo clandestini se non pensiamo come gli altri e mille altre volte.”

Clandestino è l’attore, l’artista, il cantante, clandestino è colui il quale si reca nel paese di chi egli chiamava clandestino.

Adatto a qualsiasi tipo di pubblico; un’ora e mezza di divertimento all’insegna dell’intelligenza e dell’ironia più profonda.

Con lui in scena l’attore Gianluca Di Gennaro (visto in Capri Revolution di Mario Martone e Rosy Abate su canale 5), e la figlia Bianca Gallo.

La parte musicale è affidata al Chitarrista Antonio Maiello, virtuoso della chitarra Jazz e Blues, ormai colonna sonora di tutti gli spettacoli di Gianfranco.

Infoline 328 0321796 - info@subcaveasonora