Maggio dei monumenti, percorso guidato "Giambattista Vico. La Storia illumina Forcella"

In occasione della XXIV edizione del maggio dei monumenti, Legambiente Parco letterario Vesuvio, con l’Associazione Annalisa Durante sono lieti di presentare un percorso attraverso punti caratteristici e suggestivi di Forcella, tra i “vicoli dell’ottina”, ben nota al filosofo Giambattista Vico.



Bisogna addentrarsi nel ventre di Napoli per captare quelle prime impressioni che si scolpirono nella mente del filosofo, divenendo i capisaldi della sua filosofia, un modo diverso di percepire la città e l’annesso spazio urbano, intriso della storia degli uomini che vi hanno vissuto, di fatti e gesti che si ripetono ciclicamente in un moto infinito.

Storie si mischiano a luoghi e ad architetture, in un caleidoscopio di immagini con cui la Napoli del tempo si offriva alla riflessione del genio di Vico, portando a maturazione i semi delle sue opere. Chi, più di Vico, ha guardato alla gente comune, percependo nella loro voce il canto dell’uomo alla ricerca del proprio linguaggio, riponendo fiducia nelle risorse dell’umanità stessa, capace di tragiche cadute e di splendide rinascite. Tutto questo è Napoli e Vico, binomio inscindibile che stupisce, incanta, innamora.



L’accoglienza dei visitatori avverrà presso la Biblioteca Annalisa Durante, per giungere, attraversando l’antico simbolo della “furcella”, crocevia di atavica memoria, alla volta di Piazza Calenda, dove sarà possibile osservare tracce di storia della città di matrice greca che si addentrano fin dentro il Teatro Trianon. Si proseguirà alla volta della Chiesa di Santa Maria Egiziaca, fino al complesso dell’Annunziata, traguardando il Tribunale, fino alla piazza Riario Sforza, e a seguire, il complesso di San Carminiello ai Mannesi, la chiesa di San Giorgio maggiore, per terminare in via San Biagio dei librai, davanti alla casa da cui tutto ebbe inizio, al numero 31.



Il percorso sarà implementato dalla fruizione di un’App, che connetterà i partecipanti in modo intimo con i luoghi visitati e consentirà di legare la storia personale a quella dei luoghi stessi.



Appuntamento ore 10:00 presso la Biblioteca Annalisa Durante sita in Via Vicaria Vecchia, 23



Contributo associativo € 12 adulti € 8 minori di 18 anni



Prenotazione obbligatoria ai numeri 3388408138 / 3391533960

[I percorsi avranno luogo solo al raggiungimento di minimo 15 partecipanti]