"Il furto dell'anello", Giallo a Pompei: visita guidata con gioco per piccoli detective

La signora Elenia ha subito un furto, il suo prezioso anello è stato rubato, chi sarà stato il colpevole?

Eco delle Sirene tour invita tutti i bambini a partecipare ad un avvincente visita guidata agli scavi di Pompei che per l'occasione si vestirà di giallo. Un tour studiato ad hoc che permetterà ai vostri figli di imparare giocando, diventando per un giorno piccoli detective.



Età consigliata dai 7- 11 anni.



DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 10:00

Ingresso di Porta Marina Superiore



Prezzo 10€ Bambino/a

5€ accompagnatore

Ingresso GRATUITO per tutti



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Valentina 3278410806

Ilaria 3402979546



Il tour sarà effettuato previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.