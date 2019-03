Ghost tour: alla scoperta del lato oscuro di Napoli

Venite a conoscere il lato oscuro di Napoli!

In questo tour coinvolgente, proposto dall'associazione De Rebus Neapolis, sarete voi i protagonisti visitando i luoghi dove si manifestano i fantasmi che abitano il centro antico. Per due ore ci addentreremo nel paranormale. Visiteremo palazzi e vicoli, racconteremo leggende e misteri della città. Avrete il coraggio di partecipare a questo tour e scoprire la tormentata storia di Napoli e i suoi terrificanti segreti? Preparatevi e venite a vedere quello che gli altri turisti non vedono. La città di Napoli è stata teatro di sanguinosi eventi, omicidi e tradimenti. Gli echi di queste storie oscure hanno attraversato i secoli e sono rimasti impregnati nei vicoli e nei palazzi che visiteremo al calar della notte.

Ci lasceremo alle spalle l'aspetto più turistico della città per addentrarci in un’epoca in cui la vita fuori dalle mura era proibita. La nostra guida vi farà sentire la città attraverso i sussurri delle anime dei suoi antichi abitanti laddove il confine tra vivi e morti diventa così sottile da permettere agli uni di dialogare con gli altri.



DATE MARZO:

Sab. 09 - ore 21:30

Sab. 16 - ore 21:30

Sab. 23 - ore 21:30

Sab. 30 - ore 21:30

DATE APRILE:

Sab. 06 - ore 21:30

Sab. 13 - ore 21:30

Sab. 20 - ore 21:30

Sab. 27 - ore 21:30



Itinerario:

I. Fantasmi, Entità e Poltergeist

II. L’oscura presenza di palazzo De Sangro

III. Entità nel Palazzo Spinelli

IV. Il Monaciello

V. Voci dall’oltretomba

VI. I tre spiriti inquieti

VII. Il palazzo delle teste fantasma

VIII. Lo spettro della Jettatura

IX. La Dama bianca

X. La Medium Eusapia, intermediaria tra i due mondi



Durata tour: 2.30 ore.

Punto d'incontro: Piazza San Domenico Maggiore

(vicino obelisco)



LIMITE MINIMO D’ETÀ anni 15, ESCLUSIVAMENTE se accompagnati da un genitore.

Costi Tour:

Intero € 10

Ridotto € 5 ( 13 - 17 anni)

Ridotto studenti € 7

(con libretto universitario)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguenti recapiti:

Dalle ore 09.00 alle ore 19,00: 3511258465



Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati.

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

