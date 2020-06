Gosth Tour, lo speciale percorso notturno tra i luoghi più infestati del centro antico di Napoli

GHOST TOUR: Con i Cacciatori di Fantasmi in un percorso notturno, tra i luoghi più infestati del centro antico di Napoli.

Ci sono cose in questo mondo che non riusciremo mai a comprendere appieno. Vogliamo risposte. Abbiamo lavorato anni per costruire la nostra credibilità; la nostra reputazione. Lavorando a fianco dei professionisti più rinomati del settore; l'acquisizione a prova innovativo del paranormale. Questa è la nostra prova; il nostro Ghost Tour. Non dovete perdervi per nulla al mondo questo tour, organizzato dall’associazione

De Rebus Neapolis, che rappresenta il I.S.P. (Indagini e Studi sul Paranormale) a Napoli.

Con guida esperta di paranormale andremo a caccia di fantasmi. Un percorso che evoca spettri del Medioevo e riscopre la storia che Napoli preferirebbe dimenticare. Il Percorso si concentra nel cuore di Napoli, le tappe sono quindi lungo le vie antiche dei Decumani, tra i vicoli, le piazze e le strade dell’antica Neapolis alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città: da Maria D’Avalos al fantasma di Bianca la fanciulla murata viva, all’inquietante presenza della medium Eusapia Palladino. Pochi visitatori lo immaginano, eppure Napoli è popolata di fantasmi le cui orme è possibile seguire in luoghi dove secondo molti si verificano regolarmente attività paranormali legate a storie agghiaccianti di spiriti inquieti e fantasmi radicati nella storia di Napoli.

Concluderemo il nostro tour in un locale del centro antico proprio nel luogo dove ancora oggi si manifestano entità. Se avete impegni, annullateli, tuffatevi nel paranormale, in questo viaggio ai confini dell’oltretomba che rapisce,seduce e avvince. In un’ esperienza unica ed originale per visitare Napoli al calar della notte: un mix tra brivido e mistero! Napoli di notte offre un’atmosfera onirica, surreale. I passi riecheggiano distintamente attraverso uno scenario millenario, i vicoli si mutano in passaggi sconosciuti, la città assume sembianze inaspettate.

ITINERARIO:

I. Fantasmi, Entità e Poltergeist

II. L’oscura presenza di palazzo De Sangro

III. Il fantasma delle bare

IV. Entità nel Palazzo Spinelli

V. Il portale dell’aldilà

VI. L’oracolo dell’oltretomba

VII. Lo spettro della medium

VIII. Il palazzo delle teste fantasma

IX. Il terzo regno dell’oltretomba



INIZIO TOUR ORE: 21:00

Il tour dura 2 ore

Luogo d’incontro:

Piazza San Domenico Maggiore (vicino l’obelisco)



LIMITE MINIMO D’ETÀ anni 13, ESCLUSIVAMENTE se accompagnati da un genitore.

IL TICKET COMPRENDE:Visita guidata con guida esperta di paranormale.

Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli.

DATE:

GIUGNO:

Sab. 13 ore ‪21:00‬

‪Sab. 20 ore 21:00‬

‪Sab. 27 ore 21:00‬



‪OBBLIGATORIO:‬

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Partecipanti ad ogni singolo tour, da 1 a 15 max.



L'ordinanza integrale:

http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-n-55



E’ preferibile il pagamento anticipato, in quanto andrebbe evitato qualsiasi scambio di denaro contante e materiale cartaceo. Il pagamento può essere effettuato online tramite il form di prenotazione del tour prescelto (possibile con carta di credito/debito); se non si disponesse di questi strumenti, per semplificare si richiede la quota esatta da consegnare direttamente alla guida.



COSTI TOUR:

-Intero € 10

-Ridotto € 7 (13 - 17 anni)

-Ridotto studenti € 8

(con libretto universitario)



•Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/ghost-tour



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

‪3511258465‬

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:‪3511258465‬

Sms: ‪3511258465‬

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com



