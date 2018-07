Ghost Tour: spettri, spiriti e presenze nel cento antico di Napoli

Napoli è un luogo da urlo! Gli spettri, gli spiriti, le presenze che si rivelano al calare delle tenebre, nelle dimore e nei vicoli del centro antico, sono alla ricerca di coloro che saranno ancora in grado di ascoltare la loro voce che torna dal passato.

Per gli amanti del terrore tra fantasmi, avvenimenti storici raccapriccianti, e personaggi alchemici... Napoli ha ben più di una storia da raccontare. Per inciso, di quelle che non fanno dormire la notte. Non parliamo poi di come l'umore cupo dei vicoli antichi streghi ancora di più. Se siete a Napoli varrà la pena vivere questa esperienza che aggiungerà forti emozioni alla vostra vacanza.



“GHOST TOUR”

Date:

-Giovedì 2 Agosto ore 21,15

-Venerdì 3 Agosto ore 21,15

-Sabato 4 Agosto ore 21,15



Durata tour : 2.30 ore.

Punto d'incontro:

Piazza S.Domenico Maggiore

(Vicino obelisco)

Costi Tour:

Intero € 10; Ridotto € 5 (6 - 11 anni); Gratis (1-5 anni)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando esclusivamente il seguente recapito:

Cellulare:3482407653

Whatsapp:3482407653

Sms: 3482407653



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

