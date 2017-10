Geppetto e Geppetto: per la prima volta a Napoli Tindaro Granata

Uno degli spettacoli più importanti dell’anno, coprodotto dal TEATRO STABILE DI GENOVA, Geppetto e Geppetto ha debuttato nel giugno 2016 al Festival delle Colline Torinesi ottenendo un ampio consenso, confermato dai premi e dal successo di pubblico, registrando sold out in tutta Italia.

“Granata con sensibilità e intelligenza, con la sua scrittura veloce, naturale e incisiva, porta in scena con raffinata semplicità la complessità, quella di un tema dibattuto come la paternità-maternità di coppie omosessuali, qui due papà, Geppetto e Geppetto per un solo Pinocchio. Il desiderio d'amore di formare una famiglia si spalanca e urta su muri di conformismo. Spettacolo coraggioso, lieve e profondo che pone domande, porta a riflettere e fa capire che l'amore, in tutte le sue declinazioni, è il solo sentimento per il quale valga la pena vivere”. Magda Poli, Corriere della Sera.



“il modo diretto e tempestivo con cui si entra in un dibattito tanto attuale quanto delicato come quello sulla stepchild adoption e sugli "uteri in affitto". E lo si fa con una misura davvero rara. Non è uno spettacolo-manifesto, evita ogni sorta di posizioni preconcette o forzature dimostrative. Vuole solo far riflettere, e in questo senso va dritto allo scopo. Cerca di smontare ogni morale precostituita, sia quella conservatrice che quella ritenuta “progressista”. Renato Palazzi, il Sole 24 ore



Questa è la storia di un papà che vuole fare il papà e di un figlio che vuole fare il figlio: tra i due, all’apparenza, manca solo una mamma. È la storia di uno scontro tra due uomini, uno giovane e uno adulto, che cercano entrambi il riconoscimento di una paternità, che non può avere la stessa funzione che ha in una famiglia eterosessuale. E’ il desiderio di un Geppetto di farsi amare da un figlio che non è sangue del suo sangue. E’ il desiderio di un ragazzo di ritrovare una figura paterna, vissuta nell'assenza di una figura materna, che lo possa accompagnare nel mondo degli adulti senza il peso della mancanza. È possibile che 1 Geppetto + 1 Geppetto possano fare = 1 figlio? Certo che è possibile, come è possibile che 1 Fatina + 1 Geppetto possano fare = 1 figlio! Anzi, sarebbe più facile, ma la storia avrebbe gli stessi problemi dei due Geppetti, se non ci fosse amore, l’importante in queste storie è l’amore per i figli; “se ci sarebbe più amore...” dicono i personaggi di questa storia. Ecco, “se ci sarebbe più amore” è la storia di Geppetto e Geppetto.



Tony e Luca stanno insieme da diversi anni: sono una famiglia. Per essere una famiglia felice basta che due persone si amino. Per essere una famiglia “davvero” felice c’è bisogno di portatori sani di gioia: i bambini. Tony vuole diventare padre. Luca vuole aspettare. La madre di Tony vuole evitare che accada. Franca (amica dei due) vuole capire come si può fare. I due vanno in Canada, e come il primo papà single della storia di tutte le storie, Geppetto, “fanno”, “fabbricano”, “ costruiscono”, “creano” il loro piccolino. Geppetto e Geppetto tornano in Italia con il loro figlio Matteo. Matteo cresce con amore e amore e amore. Passano trent’anni. Il giorno del ventennale della morte di Tony, Matteo rivendica qualcosa al padre Luca, vomitandogli addosso tutto quello che gli ha causato crescere in una famiglia non “normale”. Lo accusa di qualcosa che è mancato. Luca si difende, ma qualsiasi cosa dica, agli occhi di Matteo, sbaglia. I due si scontrano e si odiano e si ammazzano di botte e urlano e spaccano mobili e lasciano l’uno alla solitudine dell’altro. E’ difficile essere figli di gay, ma è difficile anche essere padri di figli normali.



PREMI VINTI

Premio UBU 2016 - Miglior Novità Drammaturgica Premio Hystrio Twister 2017 - Spettacolo più votato Premio Nazionale Franco Enriquez 2017 – Città di Sirolo XIII ed. – “Teatro Contemporaneo, sezione Autori, Registi, Attori” Premio ANCT 2016 - Per l’interpretazione del “figlio Matteo” ad Angelo Di Genio

scritto e diretto da

TINDARO GRANATA

con

Alessia Bellotto - Angelo Di Genio - Tindaro Granata Carlo Guasconi - Paolo Li Volsi Lucia Rea - Roberta Rosignoli

Regista assistente Francesca Porrini

Allestimento Margherita Baldoni

Luci e suoni Cristiano Cramerotti

Movimenti di scena Micaela Sapienza

Coproduzione

Teatro Stabile di Genova – Festival delle Colline Torinesi Proxima Res Si ringrazia la Rassegna Garofano Verde – XXII edizione Roma



durata spettacolo: 100 minuti