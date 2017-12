Gem'nd Go sbarca a Napoli: inaugurazione del nuovo store in via Chiaia

Gem’nd Go sbarca a Napoli. Il brand di bubble drink apre in via Chiaia giorno 8 Dicembre.

La scelta del luogo non è casuale. Gem’nd Go infatti si ripropone di far vivere una vera e propria esperienza totale. Dal sapore delle gemme, caratteristica di ogni drink presente in menù, alla passeggiata in una delle vie più belle del mondo.

Le gemme, abbinabili in mille possibili modi, passano attraverso una speciale cannuccia per poi liberare tutto il gusto in un mix inaspettato. Proprio come succede quando si scopre una luce inattesa o un angolo diverso di via Chiaia.

Ci piace immaginare il nostro store come un luogo che permetta una nuova esperienza anche sociale, un luogo sano e moderno dove vivere e condividere gli spazi cittadini.