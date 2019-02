Kinder lancia una linea di gelati: venerdì e sabato in piazza Dante la presentazione

Venerdì 22 e Sabato 23 febbraio appuntamento in piazza Dante a Napoli per l’avvio del tour “Salti di Gioia”, dedicato a tutti i bambini che potranno “saltare di gioia” e assaggiare in anteprima i gelati KINDER. Un grande frigorifero blindato da catene e lucchetti giganti, affiancato da tappeti elastici su cui i bambini potranno fare i “Salti di Gioia” e divertirsi anche grazie ad una speciale animazione, si aprirà solo con una grande dimostrazione di gioia da parte della piazza svelando finalmente gli attesissimi gelati KINDER, nati dalla partnership tra Ferrero e Unilever.

La linea dei gelati KINDER - si legge in una nota - è pensata soprattutto per i bambini grazie al gusto inconfondibile del cioccolato KINDER in versione gelato, a ingredienti d’eccellenza e piccole porzioni che rispettano le linee guida Unilever “Responsibly Made for Kids”; ma non manca una proposta per un pubblico di consumatori più ampio. Così la storia e l’esperienza di KINDER si uniscono all’esperienza e all’innovazione di Unilever, nota nel mondo dei gelati con il marchio Algida da oltre cinquant’anni.

La nuova gamma di gelati KINDER è stata sviluppata grazie alla collaborazione fra Ferrero ed Algida. I gelati, prodotti e distribuiti da Algida, saranno disponibili a partire da marzo 2019.