Mediterranean Pride of Naples​: in città si sfila per i Legittimi Diritti

Il Comitato Antinoo Arcigay Napoli, il Circolo Le Maree Napoli ALFI, l’Associazione Transessuale Napoli e Famiglie Arcobaleno, con il supporto del Coordinamento Campania Rainbow, convocano per sabato 22 giugno la sesta edizione del Mediterranean Pride of Naples (MPoN), la dodicesima edizione del pride di Napoli (la prima nel 1996). Come avvenuto negli ultimi anni l’evento conta di poter ricevere il massimo supporto del Comune di Napoli e dalle Istituzioni locali.



Il Mediterranean Pride of Naples, consueta tappa dell’Onda Pride, quest’anno sarà fortemente legato al Roma Pride del prossimo 9 giugno. A 25 anni dal primo pride italiano, Roma 1994, e a 50 anni dai moti di Stonewall del 69, il MPoN seguirà il Roma Pride e anticiperà di una settimana il World Pride di New York del prossimo 29 giugno.



Lo slogan politico scelto quest’anno è “Legittimi Diritti”, claim volto a rimarcare il vero problema di sicurezza nel nostro Paese, ovvero quello di una violenza crescente ai danni delle persone socialmente più fragili, donne, migranti, LGBT, disabili, anziani, che vivono in tutto il Paese, ma soprattutto a sud, condizioni di grande marginalità sociale e per questo maggiormente esposti a violenze e discriminazioni le quali spesso purtroppo non riescono a trovare la strada giusta per una pubblica denuncia.

A breve sarà reso noto il percorso della parata.

Maggiori info su napolipride.org