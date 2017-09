Gatta Cenerentola: al Modernissimo l'anteprima al pubblico

Si terrà al Cinema Modernissimo, lunedì 11 settembre alle 20.30, l'anteprima al pubblico del film di animazione "Gatta Cenerentola".

La pellicola, firmata da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, ha già riscosso enorme successo, in questi giorni, alla 74esimo Festival del Cinema di Venezia dove è in gara nella sezione "Orizzonte". Il film sarà poi in distribuzione nelle sale dal 14 settembre.

SINOSSI

Cenerentola è cresciuta all'interno della Megaride, un'enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15 anni. Suo padre, ricco armatore della nave e scienziato, è morto portando con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da allora all'ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie. La città versa ora nel degrado e affida le sue residue speranze a Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, un ambizioso trafficante di droga che, d'accordo con la matrigna, sfrutta l'eredità dell'ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio. La nave, infestata dai fantasmi-ologrammi di una tecnologia e di una storia dimenticate, sarà il teatro dell'intera vicenda e metterà in scena lo scontro epocale tra la miseria delle ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali del passato. Il futuro della piccola Cenerentola e della povera città di Napoli sono legati ad uno stesso, sottilissimo, filo.

Biglietti in prevendita presso il Cinema Modernissimo