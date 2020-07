Dal 10 luglio riapre la Galleria Borbonica

La Galleria Borbonica dopo 4 mesi di chiusura a causa dell'emergenza Covid decide di riaprire e di scommettere su Napoli e sulla ripresa del turismo in città.

Dal prossimo venerdì 10 luglio, 3 dei 4 percorsi della Galleria Borbonica saranno dunque normalmente visitabili dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

La riapertura avverrà nel rispetto delle misure adottate dal Governo italiano e dalla Regione Campania per contenere la diffusione del COVID.

Per tutta la durata del tour sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale di un metro e prima di partire è obbligatoria la sanificazione delle mani- (In Galleria Borbonica è a disposizione il dispenser con igienizzante).

Sarà controllata la temperatura corporea e negato l'accesso a tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5 °C.

Qui le info sui percorsi disponibili e sulle modalità di prenotazione: https://www.galleriaborbonica.com/it/home/home/

"E' una scommessa forte quella di riaprire senza alcuna garanzia - ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Borbonica Sotterranea Gianluca Minin - i costi di gestione di una realtà come la nostra sono molto alti e tutti coperti esclusivamente dai fondi dell'Associazione. Inizialmente pensavamo di aspettare almeno settembre per decidere su una eventuale riapertura ma da un lato qualche piccolo segnale positivo sulle richieste di prenotazione e dall'altro la nostra "pazzia" ed il nostro amore per Napoli ci hanno spinto ad aprire subito. Durante i mesi di chiusura abbiamo fatto molti sopralluoghi che hanno lasciato ipotizzare l'inizio di una nuova campagna di scavi per liberare nuovi ambienti dalle macerie e creare nuovi percorsi turistici. Abbiano inoltre approfittato del periodo di chiusura per fare dei lavori e rendere la galleria ancora più bella e attraente per i visitatori".

Info e prenotazioni:

+39 366 248 4151

+39 081 764 5808

mail@galleriaborbonica.com