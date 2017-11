A Mugnano l'appuntamento con il Gran Galà natalizio di Taekwondo

Il 17 dicembre, presso la palestra della Scuola F. Illuminato di Mugnano (in via Cesare Pavese), si terrà il tradizionale galà di Taekwondo della ASD TEAM LA PIETRA.

Tutti gli atleti, capitanati dal Maestro ANTONELLA LA PIETRA e dal Maestro ROSSELLA CACCIAPUOTI, si esibiranno in coreografie, difesa personale, combattimenti, evoluzioni in volo, rotture spettacolari di tavolette e tanto altro ancora. Verranno, inoltre, premiati gli atleti che si sono distinti in campo regionale, nazionale e internazionale.

Come ogni anno, il gran galà si svolge la domenica che precede il Natale: un'occasione da non perdere, quindi, per aprire i festeggiamenti insieme ad atleti e familiari.

Queste le sedi d'allenamento del Team: Palestra Happy Life (Mugnano di Napoli), Polisportiva Maristi (Giugliano in Campania), Officina del Benessere (Marano di Napoli)