Gala “La mela & la luna”: spettacolo, arte, moda e un’esclusiva cena sotto le stelle

Fervono a Qualiano i preparativi finali del Gala “La mela & la luna” slittato al 16 Settembre, per motivi organizzativi imposti dal periodo vacanziero. Gli organizzatori stanno mettendo l’anima nell’allestire la manifestazione, che si annuncia come qualcosa di unico davvero anche per la presenza di tanti “pezzi da 90” del panorama artistico italiano e straniero. L'evento in programma per il prossimo 16 Settembre in Villa comunale, sarà un gran gala di arte, cultura e moda con l'istituzione di un premio che sarà riconosciuto a titolo di encomio, a varie personalità dei più svariati campi. Presentatori della serata saranno Michele Cocuzza e Lisa Torrisi i quali guideranno i partecipanti in un viaggio, che avrà per protagonista l’indimenticabile Paolo Villaggio.

“Al momento sono già tanti i nomi del mondo dello spettacolo che saranno presenti al Gala, che si annuncia essere davvero qualcosa di esclusivo.- anticipa il manager ideatore dell’evento, Ugo Autuori- Ci saranno molti artisti che hanno collaborato con Villaggio, da Eva Grimaldi ad Andrea Roncato, da Sergio Solli a Roberta Giarrusso. Ma ci sono ancora tante altre sorprese riservate al pubblico di Qualiano”.

I partecipanti al gala “La Mela & la Luna”, che punta su spettacolo, arte, moda avranno anche la possibilità di partecipare ad un’esclusiva cena sotto le stelle con grandi chef, che andranno a volorizzare i prodotti locali.

“Il nostro territorio è ricco di prodotti tipiche la valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso le eccellenze enogastronomiche come la mela annurca.- dice il sindaco De Luca- Sono certo che l’intera comunità sarà approfittare di questa bella vetrina offerta alla città di Qualiano, a cui è stata proposta un’opportunità importante a costo zero per l’Ente. Voglio personalmente ringraziare il consigliere Salvatore Apostoli, che, senza mai risparmiarsi, anche nel periodo di ferie è rimasto qui al Comune, per offrire il giusto supporto agli organizzatori.”

Dunque, il prossimo 16 Settembre, la città di Qualiano vivrà un bel momento di comunità e spettacolo all’insegna del divertimento e del ricordo del “ragionier Fantozzi” e di tutti i personaggi a cui ha dato vita Paolo Villaggio.