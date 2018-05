Gaiola Tour Kayak

ARS MANIA ha organizzato in collaborazione con Marechiaro Kayak esotica una gita in canoa per scoprire insenature nascoste, ville imperiali e resti di costruzioni romane custodite nei fondali del nostro meraviglioso mare.

Il 25 maggio, partendo da Marechiaro si raggiungerà il parco sommerso della Gaiola (area marina protetta) dove si potrà ammirare la maestosa grotta dei Tuoni e la grotta dei Coralli. Navigando verso l'estrema punta di Capo Posillipo si giungerà alla magnifica Baia di Trentaremi. Infine si farà rientro a lido Marechiaro dove si guasterà un ottimo panino con bibita.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria ai numeri 347/0094457 - 327/7306533.