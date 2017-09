“Fuoco, Farina e Mare": party on the beach con pizze, fritti e tante altre eccellenze

Il 12 settembre dalle ore 20,00 Ciro Coccia de La Dea Bendata, Federico Guardascione de Il Colmo del Pizzaiolo e Salvatore Santucci di Ammaccàmm, tre maestri pizzaioli d’eccellenza della zona flegrea, in collaborazione con la giornalista Laura Gambacorta, porteranno le loro pizze e le specialità di altri artigiani del gusto in riva al mare presso il Tibidabo Eventi di Monte di Procida, dove si uniranno al maestro pizzaiolo residente Emiliano Esposito. Ognuno di loro realizzerà un impasto con un tipo di farina allo scopo di fare conoscere i vari modi di interpretare la pizza. Ma “Fuoco, farina e mare – A ognuno la propria farina”, questo il titolo dell’evento che rientra nel programma della XII edizione di Malazè, coinvolgerà anche diverse altre eccellenze del territorio flegreo e non solo.

Ad accrescere l’attrattiva di questo gustoso party on the beach saranno i frittti delle quattro pizzerie, i gorgonzola selezionati dall’Enoprosciutteria Scamardella, i miniburger di Dublin Beer Experience, la parmigiana di baccalà di Marco Romano di Cheffò, le crocchette di pesce azzurro e melanzane di Luca Esposito della Locanda del Testardo e la pasta allo scarpariello e le graffette finali di Antonio Grasso di Villa Sabella.

Sponsor tecnico di "Fuoco, farina e mare" sarà Bucce di Pomodoro, l'azienda agricola di Ottaviano produttrice dei pomodorini del piennolo del Vesuvio Dop che andranno a impreziosire le pizze e le montanare del maestro Santucci e la pasta allo scarpariello dello chef Grasso.

Ad accompagnare il percorso degustativo saranno l’acqua Ferrarelle, le birre Menabrea proposte dall’Enoteca Il Torchio, i vini flegrei delle Cantine Di Criscio e i liquori dell’Antica Distilleria Petrone.

Partner dell’evento: Gabetti Agenzia di Bacoli ed Ellepi abbigliamento.

Musica anni ’70 -’80 by dj Frank Scotto.

Menu

Pizze al forno e fritti a cura di:

Ciro Coccia - La Dea Bendata

Emiliano Esposito - Tibidabo restaurant on the beach

Federico Guardascione - Il Colmo del Pizzaiolo

Salvatore Santucci – Ammaccàmm

I gorgonzola selezionati dall’Enoprosciutteria Scamardella

I pomodorini del piennolo del Vesuvio di Bucce di pomodoro

I miniburger di Dublin Beer Experience

La parmigiana di baccalà di Cheffò

Le crocchette di pesce azzurro e melanzane della Locanda del Testardo

La pasta allo scarpariello e le graffette di Villa Sabella

In abbinamento:

L’acqua Ferrarelle

Le birre Menabrea

I vini delle Cantine Di Criscio

I liquori dell’Antica Distilleria Petrone

Musica anni ’70 -’80 by dj Frank Scotto

Ticket di partecipazione:

adulti: euro 25,00 (parcheggio incluso)

bambini da 6 a 12 anni: euro 15,00

Ingresso solo su prenotazione

Info e prenotazioni:

Pizzeria La Dea bendata

Corso Umberto I, 93

Pozzuoli

Tel. 081 19189636 - 346 3003491

Tibidabo Eventi

Via Miliscola, 57

Monte di Procida (Na)

Tel. 081 5233122