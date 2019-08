Full Moon Kayak di Ferragosto: suggestiva escursione per ammirare il Golfo di Napoli

Nei giorni del Ferragosto (14/15/16 agosto 2019) torna l'appuntamento "Full Moon Kayak", la suggestiva escursione per ammirare il Golfo di Napoli illuminato dalla luna piena promossa da "Kayak Napoli".

A bordo dei Kayak, si potranno esplorare la costa di Posillipo, il Borgo di Marechiaro, la riserva della Gaiola e la Baia di Trentaremi.

Inoltre, in programma anche un brindisi in mare "per salutare la luna piena" e un piccolo aperitivo in spiaggia al rientro per continuare a godersi la serata.

DETTAGLI:

Punto d'incontro: Rocce Verdi - Via Posillipo, 68 (possibilità di parcheggio). Appuntamento alle 18:00

Costo: 30€ adulti e 20€ bambini (4-13 anni)

Informazioni +39 3476140635 e +39 338 210 9978

Oppure su Messenger m.me/kayaknapoli

Prenotazioni www.kayaknapoli.com/full-moon-kayak/