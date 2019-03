Fugama in concerto all'Abbash

Abbash: concerto Live dei Fugama e a seguire Dj Set con gli Slow Car.



Sala San Gennaro(al Kesté): Dj Set della S U E D E Crew!

ORARIO e PREZZO

09 marzo 2019

Apertura tesseramento ore 21.00

Inizio concerto ore 22.30



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale + ingresso - 5€

Ingresso per i già tesserati - 3€



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/BzSfripuUdsjlkbA3



FUGAMA

Fugama è un percorso narrativo. Musica e testi tendono alla descrizione di una realtà frammentaria, notturna. La parola del narratore è in conflitto costante con un interlocutore muto, nascosto tra le pieghe delle cose.

Fugama è un progetto elettronico. Nasce con una visione mimetica del suono: il basso continuo del traffico, la pioggia sui tetti delle case, dal televisore delle voci, il ritmo delle scale mobili in azione.

Fugama è un’idea. La noia per un’arte di facciata, consolatoria, che domina il mercato in Italia, e nella nostra città nel particolare, ci proietta a ricercare altre forme, nuove provocazioni.

Fugama è pop. Non vogliamo far suonare i magneti nelle chiese sconsacrate, non suoneremo latrati di cani che si confondono nel feedback di matite sbattute sulla testa di un cervo. Cerchiamo un contatto.



SLOW CAR

Gabriele Capuano, in arte Slow Car, è un musicista - producer napoletano classe 1989. Dopo anni di ricerca musicale e di esperienza, con diversi progetti musicali dell'underground partenopeo e non, la sintesi perfetta di Slow Car è una musica che mescola influenze elettroniche, hip hop, punk, ma il tutto in forma strumentale dove è solo il suono, il groove e la musica , unica lingua universale, a farla da padrone.

Presto verrà pubblicato il suo primo Ep da solista completamente autoprodotto.



SUEDE

Suede rappresenta l’amore per una cultura che fa parte delle nostre radici. Ricorda il classico ed è proiettato a un futuro imminente. Suede è tradizione ma al tempo stesso avanguardia. Suede è il punto di riferimento di un movimento che sogna senza chiudere gli occhi. Suede è figlio di Napoli e di Napoli ne raccoglie i limiti ma allo stesso tempo gli orizzonti per andare oltre. Suede è.



Suede è la serata che celebra la musica. È il brano numero 0 che non hai ancora sentito ma che vorresti sentire. Il genere suede nasce per non etichettarsi ma allo stesso tempo per sentirsi parte della medesima frequenza. Vienila a scoprire.