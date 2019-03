Mostra Mercato "Frontiera Posillipo Spring Edition": artigianato, performance e gastronomia

A Napoli, il 30 e il 31 marzo dalle 11:00 alle 22:00, presso l’ a.s.d. Bodhidharma via Manzoni 141/c, si terrà "Frontiera Posillipo Spring Edition"

Una mostra mercato di artigianato e realtà culturali indipendenti accompagnata da esperienze perfomative e gastronomiche.

Secondo nato dall’ incubatrice “Cose di Frontiera”, contenitore che si pone l’obbiettivo di rompere i canonici schemi degli eventi e che si pone come divulgatore di nuovi contenuti.

"Frontiera" come baluardo, difesa, barriera di un artigianato troppo spesso vittima di speculazioni.

Assisteremo a una due giorni di vendita di prodotti di alto artigianato, degustazioni di prodotti

erboristici e di eccellenze italiane, buffet e performance che spazieranno dal teatro, alla danza ai reading.



Il Programma

Sabato 30: Esposizione di prodotti artigianali e realtà culturali indipendenti, degustazione di prodotti erboristici ed eccellenze italiane, “Performance vinicola” (start h 18:00) a cura dell’ Osteria-Cantina Torre Ferano con buffet a cura di "Arancine Gourmet", danze popolari di Bruna Rumelaj (h 18:00), reading Gigi Simonetti (h 18:30), performance teatrale della compagnia Refole e viento "Cambierà il vento” (h 19:30), laboratorio live di "Pelletteria Artigianale Napoletana, PAN", performance “Free Dancer Group”(h 21:00), esposizione acquerelli di Simon Huitieme e quadri di Lidia Cecere tattoo artist, cortometraggi Fabiola Catapano, Presentazione del disco “Red Impressions” Giulio Fazio - fisarmonica e tastiera, Sergio Minopoli chitarra (h 18:30).



Domenica 31: Esposizione di prodotti artigianali e realtà culturali indipendenti, degustazione di prodotti erboristici ed eccellenze italiane, brunch (start h 11:00) a cura di Giulia Ciaramelli, “Performance vinicola” a cura dell’ Osteria-Cantina Torre Ferano , laboratorio live di "Pelletteria Artigianale Napoletana, PAN", esposizione acquerelli di Simon Huitieme e quadri di Lidia Cecere tattoo artist, cortometraggi Fabiola Catapano, musica tradizionale a cura dell’ AME Accademia Musica E’ (h 19:15), tisane di “Meraki”, performance di danza tribal fusion di “La Partenope Tribe” (h 19:15), performance “Poesia&Danza” poesie di Achille Pignatelli, performer Mariagrazia Manzo, musiche Alessandro de Santis (h 18:45).

INGRESSO LIBERO

Con grande piacere ospiteremo l'associazione "Donne a testa alta"

Contact

Tel 3277044970 333 210 9097

andimaiora@gmail.com

Fb https://www.facebook.com/cosedifrontiera/ https://www.facebook.com/andimaio/