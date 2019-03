In scena "From Medea"

Chi sono le madri che uccidono i figli? Il testo FROM MEDEA di Grazia Verasani arriva al Teatro Sanacore di San Giorgio a Cremano il 13 e 14 Aprile 2019.

La Compagnia Incontri mette in scena uno Spettacolo forte ma di denunzia. Come si arriva ad un gesto così drammatico? Che cosa spinge queste donne? Cosa succede nelle menti negli istanti dell’omicidio di un figlio? E subito dopo? Poi arriva la consapevolezza? Esistono campanelli d’allarme? In scena 4 Donne che convivono tra di loro e con il proprio dolore all’interno di un carcere “correttivo”. Donne che si raccontano e si affrontano. Donne morte che sopravvivono.

Con Valeria Pone, Marianna Donato, Paola Russo, Marina Rungi.

Regia Ramona Di Martino





Biglietto 10 Euro - 5 Under 18

Orario Feriali 21:00 - Festivi 18:00

http://www.compagniaincontri.com

https://www.facebook.com/compagniateatraleincontri

081 0493947 / 081 2565178 / 338 2376293