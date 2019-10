Prima edizione del Friariello Festival: ospite Peppe Iodice

La Pro-Loco AGORA', sita in Volla, nasce nell'Ottobre del 2018 dalla volontà di alcuni cittadini fortemente motivati a dare al proprio territorio un impegno teso alla valorizzazione e alla crescita del luogo. È un'associazione no-profit affiliata UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), ha come fine unico e ultimo la rivalutazione e il potenziamento delle caratteristiche locali. Da questo concetto nasce l'idea di organizzare per la prima volta un evento che potesse esaltare le peculiarità del territorio; ecco quindi il "Friariello Festival" alla sua prima edizione.

La manifestazione si svolgerà sabato 26 ottobre 2019 nella viletta comunale di Via Pietro Nenni, sarà connotata da spettacoli di danza, karate, animazione, cabaret, magia e illusionismo dulcis in fundo per tutti gli amanti delle tradizioni e del più genuino folklore l'immancabile degustazione del panino "salsiccia e Friarielli".

Orario di inizio 18:30, presenziano all'evento gli artisti: il comico Peppe Iodice, il ventriloquo Antonio Diana, il Mago Vito. Presenta Ciro Salatino, ingresso libero con area food e area baby.