Con 'Freestyle' torna l'improvvisazione teatrale di Coffee Brecht

Con Freestyle torna a Napoli l'improvvisazione teatrale di Coffee Brecht. L'appuntamento è venerdì 10 luglio alle 20:30 presso Associazione K-OGE

FREESTYLE

Un foglio bianco ed un pennarello. Basta questo a liberare la fantasia in scena.

Disegni e parole del pubblico saranno il seme per una sequenza inarrestabile di storie improvvisate e stili teatrali sempre diversi.

Un'ora in cui gli attori, sottoposti ad una sfida fisica e creativa, saranno liberi di giocare, di mettersi in difficoltà, di improvvisare senza alcun limite, di fare FREESTYLE

IN SCENA

Maura Bellini, Martina Di Leva, Massimo Magaldi, Diego Purpo,

PREZZO

10,00 €

INFO E PRENOTAZIONI

t: 388.736.8422

@: info@coffeebrecht.it



MISURE ANTI-COVID19

In accordo alle disposizioni in materia di sicurezza in ambito Covid19, l'evento si svolgerà in uno spazio aperto e della quadratura sufficiente a garantire il distanziamento sociale per il limitato numero di posti previsto.

Sarà richiesto al pubblico di indossare mascherine e, all'ingresso, sarà disponibile gel igenizzante