Free Fitness, a Napoli appuntamento gratuito con lo Yoga

Anche a dicembre, torna l'appuntamento con lo Yoga del Free Fitness di Enecta.

Lo Yoga è una serie di esercizi psicofisici, originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet. Benché sviluppatosi in tempi antichissimi all'interno del subcontinente indiano, è ancora oggi molto praticato anche in occidente e in varie altre aree del mondo.

La sessione speciale si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 18, a cura dell'insegnante certificata Erika La Barbera. Come tutti gli altri eventi settimanali del Free Fitness (clicca qui per il calendario completo degli allenamenti), si tratta di un appuntamento completamente gratuito.

L'iniziativa si svolgerà al chiuso ed è riservata ad un numero massimo di 20 persone. Per partecipare e conoscere anche il luogo preciso in cui si terrà la lezione, è necessario effettuare la prenotazione (cell. 388 7976382).

Cosa portare con sé?

Ai partecipanti è consigliato portare un materassino, un tappetino o un telo sul quale poter fare gli esercizi.