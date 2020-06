Sport gratis per l'Estate in Mostra: gli appuntamenti di luglio con il Free Fitness

Al Parco della Mostra d'Oltremare di Napoli è partita l'Estate in Mostra con lo spettacolo di luci della Fontana dell'Esedra e i mercatini di Bidonville nei weekend, ma anche con tanti altri appuntamenti settimanali. L'ingresso al Parco, che resterà aperto tutti i giorni fino alle 23, ha il costo di un euro.

Tra le iniziative, anche il Free Fitness di Enecta che, nel mese di luglio, si sposta nel meraviglioso Parco con il motto 'R-Estate in Forma' per continuare ad offrire lezioni di sport gratuto, che da 2 alla settimana diventano addirittura 5.

Allenamento funzionale, Pilates e Yoga: tutte le lezioni saranno sempre gratuite, sostenute dall'azienda Enecta ma, per le norme sulla sicurezza anti-contagio, sarà necessario prenotarsi.

CALENDARIO DELLE LEZIONI E DETTAGLI:

Allenamento Funzionale (Prato della Fontana Esedra)

con l’insegnante certificato Riccardo Buono

Ogni Martedí e Giovedì dalle 19 alle 20

Enecta Free Pilates (Prato della Fontana Esedra)

Pilates con l’insegnante certificata Mara Marinaro

Ogni Lunedí e Mercoledì

dalle 18 alle 19

Enecta Free Yoga (Prato della Fontana Esedra)

Hatha Yoga con l’insegnante certificata Erika La Barbera

Ogni Lunedí

dalle 19,15 alle 20,15

LE LEZIONI SARANNO:

- a NUMERO CHIUSO (massimo 30 persone)

- con PRENOTAZIONE (whatsapp)

- con ASSICURAZIONE ENDAS (costo 10 euro)

Per prenotarsi contattare il Responsabile Area Napoli, Pierluigi Catalano: 338 634 3508

Come da regolamento Ente Mostra, ogni partecipante dovrà versare 1 euro per l’ingresso al Parco.

Cos'è Enecta Free Fitness - "Il motto dell’Enecta Free Fitness è “Il benessere non ha prezzo”... Frase - spiegano gli organizzatori - che va a sottolineare i principi importantissimi per noi su cui si fonda il progetto: l'animo NO profit di questa iniziativa; la totale gratuità e accessibilità a tutti delle lezioni che offriamo; l'importanza del sentirsi in sintonia con la nostra anima, il nostro corpo, la natura e le persone intorno a noi"