Free Fitness a Napoli, yoga e allenamenti gratuiti: gli appuntamenti di luglio

Prosegue l'estate all'insegna dello sport e del benessere a Napoli con il Free Fitness di Enecta.

Dopo il grande successo riscontrato nei mesi di maggio e giugno, gli speciali appuntamenti con gli allenamenti di gruppo all'aria aperta continueranno per tutto il mese di luglio e saranno sempre completamente gratuiti. A sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta.

A guidare gli allenamenti, Riccardo Buono, personal trainer e preparatore atletico con esperienza decennale.

Il Free Fitness di Enecta è rivolto a chiunque ami fare sport all'aria aperta e in compagnia, qualunque sia il livello iniziale di allenamento: combina, infatti, corsa e allenamento funzionale (senza l'utilizzo di attrezzi), per un allenamento complessivo di circa 1 ora.

Oltre agli allenamenti funzionali, in programma anche sessioni di yoga (con l'insegnante certificata Erika La Barbera) e di camminata sportiva, sempre gratis. Enecta Free Fitness, appuntamento con lo YOGA gratuito in Mostra d'Oltremare Eventi a Napoli

„Per quanto riguarda lo yoga, ai partecipanti occorrerà portare con sè solo un materassino o un telo sul quale poter fare gli esercizi. “



Ecco tutti gli appuntamenti di luglio:

martedì 2 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 4 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

lunedì 8 luglio ore 17 ALLENAMENTO FUNZIONALE (al Virgiliano)

martedì 9 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

mercoledì 10 luglio ore 18 YOGA

giovedì 11 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

domenica 14 luglio ore 10.30 CAMMINATA SPORTIVA ITINERANTE

lunedì 15 luglio ALLENAMENTO FUNZIONALE (al Virgiliano)

martedì 16 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 18 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

martedì 23 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

mercoledì 24 luglio ore 18 YOGA

giovedì 25 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

martedì 30 luglio ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

mercoledì 31 luglio ore 18 YOGA

Inoltre, venerdì 26 luglio speciale appuntamento conviviale con l'apertivo del Free Fitness

Per tutti gli appuntamenti il luogo d'incontro è lo Chalet Carolina in Largo Barsanti e Matteucci (Fuorigrotta - zona Mostra D'Oltremare), fatta eccezione per gli appuntamenti con l'allenamento al Virgiliano per i quali il luogo d'incontro è l'ingresso del parco.

Per maggiori informazioni e dettagli:

Fb: Enecta Free Fitness/Napoli

RICCARDO +39 339 73 97 312

PAOLO +39 328 83 82 589

www.freefitnessitalia.com