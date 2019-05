Free Fitness a Napoli, yoga e allenamenti gratuiti: gli appuntamenti di giugno

Giugno all'insegna dello sport e del benessere con il Free Fitness Napoli.

Dopo il grande successo riscontrato nel mese di maggio, gli speciali appuntamenti con gli allenamenti di gruppo all'aria aperta continueranno per tutto il mese di giugno e saranno sempre completamente gratuiti. A sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta.

A guidare gli allenamenti, Riccardo Buono, personal trainer e preparatore atletico con esperienza decennale.

Il Free Fitness di Enecta è rivolto a chiunque ami fare sport all'aria aperta e in compagnia, qualunque sia il livello iniziale di allenamento: combina, infatti, corsa e allenamento funzionale (senza l'utilizzo di attrezzi), per un allenamento complessivo di circa 1 ora.

Si aggiungono, inoltre, alcune sessioni di yoga e di camminata sportiva sempre gratis. Enecta Free Fitness, appuntamento con lo YOGA gratuito in Mostra d'Oltremare Eventi a Napoli

„Per quanto riguarda lo yoga, ai partecipanti occorrerà portare con sè solo un materassino o un telo sul quale poter fare gli esercizi. “



Ecco tutti gli appuntamenti di giugno:

sabato 1 giugno ore 10.30 YOGA

martedì 4 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 6 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

domenica 9 giugno ore 10.30 CAMMINATA SPORTIVA ITINERANETE

martedì 11 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 13 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

martedì 18 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 20 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

sabato 22 giugno ore 18 FREE FITNESS IN TRASFERTA (Edelandia)

martedì 25 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

giovedì 27 giugno ore 20 ALLENAMENTO FUNZIONALE

sabato 29 giugno ore 10.30 YOGA

Inoltre, venerdì 28 giugno speciale appuntamento conviviale con l'apertivo del Free Fitness

Per tutti gli appuntamenti il luogo d'incontro è lo Chalet Carolina in Largo Barsanti e Matteucci (Fuorigrotta - zona Mostra D'Oltremare)

Per maggiori informazioni e dettagli:

Fb: Enecta Free Fitness/Napoli

RICCARDO +39 339 73 97 312

PAOLO +39 328 83 82 589

www.freefitnessitalia.com

Cos'è Enecta Free Fitness?

"Enecta Free Fitness - ha spiegato Paolo Bianco di Enecta a NapoliToday, alla vigilia della giornata inaugurale partenopea - nasce a Bologna nel Febbraio 2017 come iniziativa gratuita volta a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone, di qualsiasi etá, forma fisica e provenienza. Enecta Free Fitness svolge diverse attivitá legate al benessere, organizzate all'aria aperta: Allenamento Funzionale all’aperto con Istruttori Certificati, Yoga, Hatha Yoga, Ginnastica Dolce, Running, Mamme in Forma, Mindfulness per lo Sport, Camminate Sportive; Le attività non si limitano all'approccio sportivo, ma anche a quello sociale, come ad esempio lezioni di musica, raccolta di vestiti usati per i senza tetto, oltre al sostegno di altre organizzazioni non profit che fanno operazioni di beneficenza rivolte ad anziani e bambini.

Il motto dell’Enecta Free Fitness è “Il benessere non ha prezzo” Frase che va a sottolineare i principi, importantissimi per noi, su cui si fonda il progetto: l'animo non profit di questa iniziativa, la totale gratuità e accessibilità a tutti delle lezioni che offriamo, e, ovviamente, l’obiettivo finale ovvero l'importanza del sentirsi in sintonia con la nostra anima, il nostro corpo, con la natura e le persone intorno a noi. Free Fitness viene orgogliosamente sostenuto da Enecta, azienda italo-olandese leader del settore della Cannabis terapeutica, che ha sposato la causa del benessere e dello sport a 360 gradi, legando il suo marchio a diversi progetti che uniscono l'attività fisica, la valorizzazione del territorio e delle relazioni umane e sociali.

Il legame tra Enecta e Free Fitness, oltre che sugli ideali che Enecta e le sue persone condividono, si fonda anche sui numerosi e importanti benefici che possono rendere la Cannabis, e nello specifico il CBD o cannabididolo, perfettamente integrata nella quotidianità di chi svolge regolarmente o saltuariamente attività fisica. Gli studi e la ricerca scientifica hanno portato nuove e rivoluzionarie evidenze per guardare sotto una nuova luce la pianta di cannabis e i suoi derivati, capaci sia per rilassare corpo e anima prima di un allenamento, che favorire il recuperare muscolare dopo la prestazione. Mentre oltre oceano il CBD gode già di molto successo, in Italia siamo ancora in una fase dove il potenziale della Cannabis è ancora tutto da scoprire. Enecta intende quindi farsi portavoce e promotrice di questo nuovo approccio scientifico e culturale alla Cannabis, cercando di coinvolgere nel modo più efficace e ampio possibile "il grande pubblico", coerentemente con i valori in cui crede e che porta avanti quotidianamente con il proprio lavoro".