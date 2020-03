Benessere e Sport gratis a Napoli: gli appuntamenti di marzo con il Free Fitness

Marzo a Napoli tra Sport e Benessere: tornano gli appuntamenti con il Free Fitness.

Allenamenti Funzionali, Yoga e Camminata Sportiva: tanti e diversi appuntamenti, tutti rigorosamente gratuiti - a sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta. - e adatti a ogni persona.

Alla guida delle sessioni sportive, l'Head Coach Riccardo Buono.

Ecco, in dettaglio, il calendario delle attività del Free Fitness di marzo 2020:

Allenamento Funzionale

Martedí

3, 10, 17, 24, 31 marzo

(Appuntamento zona Mostra D'Oltremare, presso lo Chalet Carolina in Largo Matteucci e Barsanti)

Giovedí

12, 19, 26

(Appuntamento zona Mostra D'Oltremare, Chalet Carolina)

Martedí 5 Marzo ore 20

L’allenamento si terrà in via straordinaria (per partita di coppa Italia) alle spalle della cumana (fermata MOSTRA). Appuntamento al Bar Croupier

Yoga

Venerdí 6 Marzo ore 16

Venerdí 20 Marzo ore 16

A cura dell'insegnante certificata Erika La BarberaÉ consigliato portare con se un materassino, un tappetino o un telo sul quale poter fare gli esercizi.

È necessario effettuare la prenotazione al numero: 388 7976382 inviando un messaggio WhatsApp, seguirà conferma.

Lo Yoga è una serie di esercizi psicofisici, originati nelle scuole iniziatiche dell'India e del Tibet.

Benché sviluppatosi in tempi antichissimi all'interno del subcontinente indiano, è ancora oggi molto praticato anche in occidente e in varie altre aree del mondo.

Camminata sportiva

Domenica 15 Marzo

"La salita sul Castel dell’Ovo"

Appuntamento ore 10.00 – Fermata della metropolitana di Mergellina (Corso Vittorio Emanuele, 4, 80122 Napoli NA).

Il percorso è il seguente:

Partenza ore 10.15, camminata con diversi stop che prevedono dei piccoli workout a cura di Riccardo Buono. Si arriverà al castello dove si farà la visita interna, la foto di rito e workout finale.

Per maggiori informazioni e dettagli:

Fb: Enecta Free Fitness/Napoli

RICCARDO +39 339 73 97 312

PAOLO +39 328 83 82 589