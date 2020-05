Free Fitness, anche a maggio lezioni gratis on-line per allenarsi da casa

Allenamenti funzionali, Pilates, Body Pump, Hata Yoga, Ginnastica dolce: ricchissima la proposta 'on line' dell'Enecta Free Fitness di Napoli che prosegue anche per tutto il mese di maggio.

In un momento delicato per tutti e in cui è molto importante restare a casa e seguire tutte le norme dettate dal decreto governativo per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il gruppo dell'Enecta Free Fitness Napoli, che da un anno esatto promuove sessioni di sport gratuite in città (la prima, il 4 maggio 2019), ha deciso, infatti, di aderire convintamente alla campagna #iorestoacasa e offrire a tutti l'opportunità di allenarsi da casa seguendo delle divertenti lezioni gratuite via social.

L'offerta, anche a maggio, è quotidiana e varia: ce n'è per tutti i gusti e per ogni età, con programmi di allenamento rivolti a un ampissimo target.

Un'ottima occasione per restare in forma, e non solo dal punto di vista fisico, visto che lo sport è un ottimo alleato per scaricare lo stress. Un aiuto importante, quindi, per mantenere un giusto benessere psico-fisico.

Le lezioni gratuite, seguibili sulla pagina facebook Enecta Free Fitness Napoli, segueiranno sempre lo stesso calendario settimanale

Il calendario settimanale di maggio dell'Home Training:

LUNEDÍ

ORE 10:30 PILATES

In collaborazione con

SUITE 42

ORE 17:00 GINNASTICA & BODY PUMP

con Gloria

MARTEDÍ

ore 10:30 HATHA YOGA

con Erika

Ore 19 EVENTO LIVE

ALLENAMENTO FUNZIONALE

con Riccardo

MERCOLEDÌ

Ore 10:30 PILATES

In collaborazione con

Suite 42

Ore 17 YOGA

con Daniela

GIOVEDÍ

Ore 10:30 MEDITAZIONE

con Michele

Ore 19 EVENTO LIVE

ALLENAMENTO FUNZIONALE

con Riccardo

VENERDÍ

ORE 10:30 PILATES

In collaborazione con

SUITE 42

Ore 17 YOGA

con Daniela

SABATO

ore 13 GINNASTICA DOLCE

con Gloria

Qui il link alla pagina facebook del gruppo tramite la quale seguire le sessioni: https://www.facebook.com/FreeFitnessNapoli/