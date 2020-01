Tornare in forma gratis dopo le feste: gli appuntamenti di gennaio con il Free Fitness a Napoli

Dicembre è il mese della gioia, delle feste e dei piaceri della tavola. E se dopo tanti pranzi deliziosi ci si vuole rimettere un po' in forma e ritagliarsi qualche da dedicare allo sport, a Napoli è possibile farlo gratis. Ripartono, infatti, anche a gennaio, gli speciali appuntamenti con il Free Fitness.

Allenamenti funzionali di gruppo all'aperto, power training, yoga e camminate sportive itineranti per un inizio anno di vero benessere, ma senza costi. Ancora una volta, si tratta di incontri completamente gratuiti. A sponsorizzare l'iniziativa è, infatti, l'azienda italo-olandese Enecta.

Comfermati, quindi, per tutto il mese gli allenamenti funzionali di gruppo del martedì e giovedì (ore 20, nella zona della Mostra D'Oltremare). Il luogo d'incontro è sempre lo Chalet Carolina in Largo Barsanti e Matteucci, 10 minuti prima dell'inizio della sessione (ore 19.50) e le sessioni di Power Training di sabato mattina (ore 10,30 Parco Costantino). A guidare gli allenamenti, Riccardo Buono, personal trainer e preparatore atletico con esperienza decennale.

Anche a gennaio, inoltre, sarà possibile partecipare a una Camminata sportiva itinerante tra le bellezze della città e a una sessione di Yoga al chiuso.

Ecco, in dettaglio, il calendario delle attività del Free Fitness di gennaio 2020:

ALLENAMENTO FUNZIONALE

ore 20, appuntamento chalet carolina

MARTEDĪ 7, 14, 21, 28

GIOVEDI 9, 16, 23, 30

LO YOGA DEL FREE FITNESS

ore 16, ZONA BAGNOLI

(al coperto, numero limitato, solo su prenotazione, indirizzo contattando il numero +39 338 6343 508)

VENERDÍ 10, 31

ENECTA POWER TRAINING

ore 10:30, Parco Costantino, ZONA SOCCAVO

SABATO 11, 18, 25

CAMMINATA SPORTIVA ITINERANTE > Scale del Petraio

ORE 9:45, INCONTRO Entrata Stazione Funicolare Morghen

DOMENICA 19 GENNAIO

Scale del Petraio o in napoletano "MBRECCIATA" (scala piena di san pietrini o breccilino).

Da li si percorrerà Via Gradini del petraio, intersecheremo Corso Vittorio Emanuele per poi scendere ancora più giù per i vicoli di Napoli ed arrivare a Piazza Vittoria. Punto d'arrivo CASTEL DEL OVO, dove ci sarà un work out.

Per maggiori informazioni e dettagli:

Fb: Enecta Free Fitness/Napoli

RICCARDO +39 339 73 97 312

PAOLO +39 328 83 82 589